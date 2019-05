Dortmund Die deutschen Handball-Frauen müssen in den WM-Playoffspielen gegen Kroatien auf Rückraumspielerin Alina Grijseels verzichten.

Die Dortmunderin fällt wegen einer Außenbandverletzung für die Partien am 2. Juni in Koprivnica und 5. Juni in Hamm aus. Bundestrainer Henk Groener nominierte Shenia Minevskaja vom Bundesligisten TuS Metzingen nach.