Barcelona Daten und Fakten zum Circuit de Catalunya vor dem Formel-1-Wochenende in spanischen Barcelona.

NAME: Circuit de Barcelona-Catalunya

STRECKENLÄNGE: 4,655 Kilometer

RUNDENZAHL: 66

ERSTER GRAND PRIX: 1991

REKORDSIEGER: Michael Schumacher 6x (1995, 1996, 2001-2004)

DIE BESONDERHEIT: Das Asphaltband nahe Barcelona ist die Referenzstrecke der Formel 1. Auch in diesem Jahr wurden hier wieder die Testrunden vor dem Saisonstart gefahren. Gebaut wurde die Piste im Rahmen der Stadt-Entwicklung für Olympia 1992, hier wurde auch das Mannschaftszeitfahren der Sommerspiele ausgetragen. Weil nun Fördergelder fehlen, könnte es das vorerst letzte Formel-1-Rennen in Barcelona sein.

STRECKENPROFIL: Die Strecke vereint viele Merkmale. Sie hat enge, langsame Kurven, aber auch Passagen für hohe Geschwindigkeiten. Es geht auf und ab, die Fahrer werden richtig gefordert. Autos, die hier schnell sind, können überall vorn mitmischen.

DAS SAGEN DIE FAHRER: Charles Leclerc (Monaco/Ferrari): "Das ist wahrscheinlich die Strecke, auf der wir Fahrer am schwersten einen Unterschied machen können. Der Grund ist einfach: Jeder von uns kennt sie in- und auswendig, bis hin zum kleinsten Detail." Lance Stroll (Kanada/Racing Point): "Barcelona ist eine sehr technische Strecke. Man muss seinen Rhythmus finden, weil so viele Kurven gleich in die nächste fließen."

DER DEUTSCHE FAKTOR: Drei deutsche Sieger gab es bislang in Barcelona. Michael Schumacher ist mit sechs Erfolgen bis heute Rekordgewinner. Sebastian Vettel indes gelang selbst zu besten Red-Bull-Zeiten nur 2011 ein Sieg, im Ferrari gewann er noch nie. Nico Rosberg triumphierte 2015 in Katalonien.