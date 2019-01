Verteidiger Hördler tritt aus Eishockey-Nationalteam zurück

München Knapp ein Jahr nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen hat auch Verteidiger Frank Hördler seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet.

Nach 124 Länderspielen will sich der 34-Jährige, der zuletzt immer wieder Verletzungsprobleme hatte, auf die Spiele mit seinem Verein Eisbären Berlin konzentrieren. "Es hat etwas länger gedauert, ehe ich zu diesem Entschluss gekommen bin", sagte Hördler in einer Mitteilung des Deutschen Eishockey-Bunds. "Manchmal verpasst man ja den Moment dafür, tatsächlich aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Das soll mir hier nicht passieren."

Zuvor waren bereits Kapitän Marcel Goc und Stürmer Patrick Reimer aus dem Nationalteam zurückgetreten. Der einstige NHL-Verteidiger Christian Ehrhoff hatte zudem kurz nach dem Olympia-Silber seinen Rücktritt vom Eishockey-Sport erklärt. Das deutsche Nationalteam steht jetzt mit dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm vor einem Neuanfang.