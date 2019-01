Preuß hofft auf schnellen Formanstieg bei Freund Schempp

Antholz Biathletin Franziska Preuß hofft, dass ihr Freund Simon Schempp seine sportliche Formschwäche schnell überwindet.

Denn während die 24-Jährige beim Heim-Weltcup in Ruhpolding ihren ersten Weltcupsieg feierte, setzt der Massenstart-Weltmeister nach Ruhpolding auch diese Woche in Antholz aus. "Ich hoffe, dass ich durch meinen Sieg die Energie ein bisschen an ihn weitergeben kann. Dann kriegen wir das schon wieder hin", sagte die 24-Jährige.

Rückschläge durch gesundheitliche Probleme mussten beide in der Vergangenheit immer wieder hinnehmen. Vor allem für Preuß waren die letzten drei Jahre "Seuchenjahre", in denen sie auch ans Aufhören dachte. Deshalb weiß sie ganz genau, wie sich ihr Freund gut sechs Wochen vor der WM in Östersund fühlt. Und ist nun als psychologische Stütze gefragt. "Ich schaue, dass ich ihn irgendwie aufbaue, auch wenn es nicht leicht ist. Ich kann es nachvollziehen, wenn man da mal nicht so gut drauf ist", sagte Preuß.