Mannheim siegt mit Mühe - Eisbären-Krise hält an

Hannover Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga nur mit Mühe ihre erste Niederlage im neuen Jahr verhindert. Der Tabellenführer gewann mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) bei den Iserlohn Roosters.

Bis elf Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels lagen die Mannheimer dabei durch ein Tor von Marko Friedrich (16. Minute) zurück. Doch dann trafen Chad Kolarik (40.) und Sinan Akdag (45.) noch für den siebenmaligen deutschen Meister.

Altmeister Düsseldorfer EG gewann an diesem 37. Spieltag das Verfolgerduell bei den Augsburger Panthern mit 6:3 (0:0, 3:1, 3:2). Binnen sieben Minuten machte die DEG aus einem 0:1-Rückstand eine 3:1-Führung. Allein Jaedon Descheneau schoss in dieser Partie drei Tore. Die Augsburger haben nun fünf der vergangenen sechs Spiele und auch den vierten Tabellenplatz an die Kölner Haie verloren.

Auch der siebenmalige deutsche Meister Eisbären Berlin steckt weiter in der Krise. Das 2:6 (0:2, 1:1, 1:3) gegen die Krefeld Pinguine war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.