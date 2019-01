Loch und Ludwig im Schneetreiben ohne Podestchance

Fuhr in Königssee auf Platz zehn.

Schönau am Königssee Der Österreicher Reinhard Egger hat am Sonntag am Königssee seinen ersten Erfolg im Rodel-Weltcup gefeiert. Er profitierte als schnellster Athlet des ersten Durchgangs von der Absage der zweiten Laufes wegen des anhaltenden Schneefalls.

Auch dem Thüringer Sebastian Bley kam die Entscheidung der Jury entgegen, nur den ersten Lauf als finales Ergebnis zu werten: Hinter dem Italiener Dominik Fischnaller fuhr er als Dritter erstmals in seiner Karriere aufs Weltcup-Podium.

Bereits im ersten Lauf hatten die Rodler mit starkem Schneefall und schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Bei regelmäßigen Kehrpausen musste Schnee aus der Bahn geschaufelt werden. Im Verlauf des zweiten Durchgangs entschied sich der internationale Rennrodelverband mit Rücksicht auf die Sicherheit der Fahrer zum Abbruch.

Auch die Läufe der deutschen Fahrer waren von den Witterungsbedingungen stark beeinträchtigt. Der Weltcup-Führende Johannes Ludwig, mit mehr als sieben Zehntelsekunden Rückstand nach dem ersten Durchgang ohne Chance, musste sich mit Rang 20 begnügen. "Das sind heute extreme Bedingungen hier. Das ist ein bisschen schade", sagte Ludwig. Chris Eißler fuhr auf Rang sechs. Lokalmatador Felix Loch wurde Zehnter, Max Langenhan 15.