Wurde mit der deutschen Staffel Dritter in Hochfilzen: Simon Schempp.

Deutsche Biathleten laufen in Staffel auf Platz drei

Hochfilzen Die deutschen Biathleten sind im ersten Staffelrennen der neuen Saison auf Platz drei gelaufen.

Zum Abschluss des zweiten Saison-Weltcups im österreichischen Hochfilzen mussten sich in der ungewohnten Aufstellung Simon Schempp, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll am Sonntag nur Olympiasieger Schweden und Norwegen geschlagen geben. Insgesamt leistete sich das deutsche Quartett zwar nur sechs Nachlader, Kühn musste aber einmal in die Strafrunde. Nach viermal 7,5 Kilometern hatten die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner 28,8 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Der etatamäßige Startläufer Erik Lesser, der an permanenten Rückenproblemen leidet, wurde geschont. Nach der Strafrunde von Kühn lag das deutsche Team als 14. mehr als eine Minute hinter der Spitze zurück. Aber Peiffer brachte mit einer starken Leistung sein Team auf Rang sieben nach vorne, Doll sicherte dann den Podestplatz ab.

Damit beenden die deutschen Skijäger den zweiten Weltcup mit drei Podestplätzen: Sprint-Olympiasieger Peiffer war zuvor in der Verfolgung Zweiter geworden, Weltmeister Doll im Sprint Dritter.