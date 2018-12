Nächster Rückschlag für Freund: Rang 47 in Engelberg

Engelberg Der einstige Weltklassespringer Severin Freund hat die Generalprobe für die Vierschanzentournee verpatzt. Nach seinem 50. Platz am Samstag wurde der Niederbayer am Sonntag in Engelberg 47. und verpasste damit erneut deutlich den zweiten Durchgang.

Freund ist damit weiter auf der Suche nach seiner Form, bei seiner Rückkehr nach zwei Kreuzbandrissen hat er noch kein Top-Ergebnis eingefahren.

"So ist es manchmal im Leben und so ist es manchmal auch im Skispringen. Es kann manchmal sehr blöd sein und sehr bitter", sagte der 30-Jährige nach einem weiteren schwachen Sprung auf der Gross-Titlis-Schanze. Bundestrainer Werner Schuster hatte Freund am Samstagabend nur eine Einsatzgarantie für die ersten beiden Tournee-Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen ausgesprochen.