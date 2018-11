Göppingen Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den Vertrag mit Linksaußen Marcel Schiller bis zum Sommer 2021 verlängert.

Darauf hatten sich der 27-Jährige und der Club bereits am Wochenende zuvor geeinigt, wie es in einer Mitteilung hieß. Schiller, der auch immer wieder im erweiterten Kader der Nationalmannschaft stand, ist in den vergangenen Jahren regelmäßig bester Torschütze der Göppinger gewesen.