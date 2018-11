Deußer gewinnt Weltcup in Madrid

Stuttgart Der deutsche Springreiter Daniel Deußer hat seinen zweiten Weltcup-Sieg in dieser Saison gefeiert.

Der in Belgien lebende 37-Jährige setzte sich in Madrid auf Tobago nach zwei Umläufen in 46,73 Sekunden ohne Strafpunkte vor dem Schweizer Steve Guerdat und Irma Karlsson aus Schweden durch.

Der Borkener Marcus Ehning kam mit Pret A Tout auf Platz 14, Ludger Beerbaum aus Riesenbeck wurde auf Casello nur 29. Seinen ersten Weltcup-Sieg in dieser Saison hatte Deußer in Verona geholt.