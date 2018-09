Trainerumfrage: München nicht mehr klarer Titel-Favorit

Hannover Nach drei Meisterschaften in Serie endet die Dominanz des EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga - das erwarten zumindest die Trainer der DEL-Clubs.

In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur setzen lange nicht mehr so viele Coaches wie in der Vergangenheit auf eine erneute Titelverteidigung der Münchner. Lediglich fünf von elf teilnehmenden Trainern nannten den EHC vor dem Beginn der am 14. September beginnenden 25. Saison als klaren Titelfavoriten. Die meisten rechnen mit einem spannenderen Kampf.

Als aussichtsreichster Herausforderer gelten demnach die Adler Mannheim mit ihrem neuen Trainer Pavel Gross. "Es gibt sicher einige Mannschaften, die dieses Jahr um den Titel mitreden wollen. Dazu gehören in jedem Fall auch wir", sagte der bisherige Wolfsburger Coach. Auch Vizemeister Eisbären Berlin wurde genannt. Nürnbergs Kevin Gaudet sieht zudem die Kölner Haie und sein eigenes Team als Titel-Anwärter. Bei drei der 14 Clubs beteiligten sich die Sportchefs an der Umfrage. Auch hier wird mehr Konkurrenz für München erwartet.