An Titelrekord von Schumacher denkt Hamilton nicht

Hockenheim Lewis Hamilton denkt bei seinem ungebremsten Streben nach weiteren Erfolgen nach eigener Aussage weiterhin nicht an den Titelrekord von Michael Schumacher.

"Nein, wirklich nicht", bekräftigte der Formel-1-Star von Mercedes in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Es sei auch nicht sein Ziel, Schumacher zu überholen, meinte der Brite, der es mit 33 Jahren bereits zu vier WM-Titeln gebracht hat. Schumacher holte in seiner Laufbahn sieben Titel. "Es war nie ein treibender Faktor in meiner Karriere, Rekorde zu verbessern."

Hamilton kann rechnerisch bis zum Ablauf seines neuen Vertrags mit den Silberpfeilen auch auf sieben WM-Titel kommen. Er verlängerte vor dem Großen Preis von Deutschland bis Ende 2020.

"Sicher sind wir beide diese Vereinbarung eingegangen, um unsere gemeinsame Geschichte so erfolgreich fortzusetzen, um in dieser Saison noch eine Menge Rennen zu gewinnen und Weltmeister zu werden", sagte Hamilton: "Aber ich weiß nicht mal, ob ich so lange dabei sein werde, um Michaels Rekord überbieten zu können. Niemand weiß, was in zwei Jahren sein wird."

Hamilton war als Weltmeister von 2008 zur Saison 2013 von McLaren zu Mercedes gewechselt. Er trat damals die Nachfolge von Schumacher beim deutschen Werksteam an, der seine Karriere endgültig beendet hatte.