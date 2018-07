Rhein-Neckar Löwen: Kiel ist Favorit auf die Meisterschaft

Mannheim Trotz der Verpflichtung von zahlreichen Topspielern halten die Rhein-Neckar Löwen den Handball-Rekordmeister THW Kiel für den Favoriten auf den Bundesliga-Titel in der kommenden Saison.

"Die Kieler sind der große Favorit. Sie haben ihre Mannschaft seit langer Zeit zusammen und ihren Umbruch schon vor einigen Jahren vollzogen", sagte Trainer Nikolaj Jacobsen beim Trainingsauftakt des Pokalsiegers am Dienstag. "In dieser Situation befinden wir uns jetzt."

Die Löwen visieren auch in der nächsten Spielzeit die Spitzengruppe der Liga an. "Wir wollen unter die ersten Drei", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch. In der vergangenen Saison waren die Mannheimer Vizemeister und der THW Fünfter geworden.

Jacobsen begrüßte am Dienstag fünf teils hochkarätige Neuzugänge bei der ersten Einheit. Mit den deutschen Nationalspielern Steffen Fäth (Füchse Berlin) und Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar) haben sich die Löwen prominent verstärkt. Außerdem sind Ilija Abutovic (Vardar Skopje), Jesper Nielsen (Paris Saint-Germain) und Vladan Lipovina (TV Hüttenberg) neu beim Bundesligisten.