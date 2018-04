Dressur-Star Werth siegt in Hagen

Hagen am Teutoburger Wald Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim hochklassig besetzten Reitturnier in Hagen am Teutoburger Wald den Grand Prix gewonnen.

Die Rheinbergerin setzte sich mit ihrem zwölf Jahre alten Wallach Emilio überlegen durch. Die frischgebackene Weltcup-Gewinnerin siegte mit 81,326 Prozent.

Hinter Jessica von Bredow-Werndl auf Zaire (75,696) wurde Team-Olympiasieger Sönke Rothenberger auf seinem Erfolgspferd Cosmo nur Dritter. Für den 23-Jährigen aus Bad Homburg war es der erste Start mit dem Wallach seit der EM in Göteborg, wo er knapp hinter Werth Kür-Silber holte.

Das Turnier in der Nähe von Osnabrück gilt vor allem für die Dressurreiter als Auftakt in die Freiluftsaison und erste Standortbestimmung im Hinblick auf die folgenden Großereignisse. In diesem Jahr ist die WM in den USA der Saisonhöhepunkt.