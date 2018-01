Rodlerin Geisenberger Zweite bei Weltcup-Finale in Sigulda

Sigulda Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat beim Weltcup-Saisonfinale in Sigulda ihren sechsten Saisonsieg verpasst. Die 29-Jährige aus Miesbach musste sich am Samstag in Lettland nur der Russin Tatjana Iwanowa geschlagen geben, die damit auch Europameisterin wurde.

Geisenberger, die bereits vor einer Woche in Lillehammer ihren sechsten Gesamtweltcup-Sieg in Serie perfekt gemacht hatte und als Gold-Favoritin zu den Olympischen Winterspielen in rund zwei Wochen in Pyeongchang fährt, sicherte sich EM-Silber.

Dajana Eitberger aus Ilmenau wurde Vierte, das nicht für Olympia nominierte Talent Julia Taubitz aus Annaberg-Buchholz fuhr auf Rang sieben. Weltmeisterin Tatjana Hüfner aus Blankenburg war im ersten Lauf gestürzt und ausgeschieden.