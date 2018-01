Ralf Schumachers Sohn David startet in der Formel 4

Ralf Schumacher an der Kartstrecke in Kerpen. Foto: dpa

Leipzig Ralf Schumachers Sohn David steht vor seinem Renndebüt im Formel-Sport. Der 16-Jährige soll in der Nachwuchsklasse Formel 4 in den Vereinigten Arabischen Emiraten an diesem Wochenende an den Start gehen und später womöglich in der deutschen Variante der Nachwuchsklasse fahren.

Das bestätigte Ralf Schumacher (42) der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über David Schumachers bevorstehendes Formel-4-Debüt berichtet.

Die ersten Rennen in diesem Jahr finden am Freitag und Samstag auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi statt. Die letzten Rennen sind für Anfang März angesetzt. Die ADAC Formel 4 in Deutschland startet am 13. bis 15. April in der Motorsport Arena Oschersleben.

David Schumacher würde damit vorerst den gleichen Weg gehen wie der Sohn von Ralfs Bruder Michael, Mick. Der mittlerweile 18-Jährige stieg zur Saison 2015 vom Kart in die Formel 4 um. Dort fuhr er zwei Jahre, seit 2017 fährt Mick Schumacher in der Formel 3 und hofft auf eine Karriere in der Königsklasse Formel 1.

Zur Zielsetzung von David Schumacher sagte Ralf: "Es ist wichtig, ihn erstmal lernen zu lassen und am Ende zu sehen, wo die Reise hingeht." Antreten wird David für das Team US Racing - die Initialen stehen für die Nachnamen der beiden Teambesitzer: Gerhard Ungar und Ralf Schumacher. Der Sitz des Rennstalls ist in Kerpen.

Davids Vater Ralf bestritt in der Formel 1 180 Grand Prix, sechs konnte er gewinnen. Von 1997 bis 2006 fuhren beide Schumacher-Brüder in der Formel 1. Michael Schumacher ist mit sieben Titeln und 91 Grand-Prix-Siegen noch immer der erfolgreichste Pilot in der Formel-1-Geschichte.