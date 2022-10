Unverdrossen nach oben streben: Löwen-Kapitän Robin Amaize will sich mit seinem Team nach vier Niederlagen im heutigen Heimspiel Spitzenreiter Bonn mutig entgegenstemmen.

Braunschweig. Im letzten Heimspiel für fünf Wochen gegen Tabellenführer Bonn wollen Robin Amaize und Co. am Samstag an sich glauben und Fortschritte zeigen.