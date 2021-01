Basketball Löwen halten in Bamberg wieder nur 25 Minuten mit

Die von Braunschweigs Basketballern herbeigesehnte gute Nachricht bekamen sie tatsächlich vor dem gestrigen Gastspiel in Bamberg: Spielmacher James Robinson konnte nach seiner Zwangspause wegen einer Handverletzung wieder mitwirken. Doch der Effekt verpuffte, und am Ende standen die Löwen erneut klar bezwungen da ‑ erneut wie in jeder Saison seit 2008 beim fränkischen Favoriten und erneut wie schon in den fünf Pflichtspielen zuvor.

Den Basketball Löwen Braunschweig droht Abstiegskampf

Statt mit dem ersten Sieg seit 13. Dezember auf Play-off-Rang acht zu klettern, blieb das Team von Pete Strobl nach der 84:98 (47:47)-Niederlage Zwölfter und droht, angesichts des schweren Restprogramms bis zum Hinrunden-Abschluss in den Abstiegskampf zu geraten. Denn es war keine enge Angelegenheit mit knapp verpasster Siegchance, sondern wie zuletzt gegen den MBC und im Pokalspiel in Berlin ein am Ende ganz souveräner Erfolg des Gegners.

Allerdings traten die Bamberger, die angesichts ihrer bislang schwachen BBL-Bilanz unter Druck standen, diesmal auch so stark auf, wie man es von ihrer tiefen Besetzung mit sechs guten ausländischen Profis und vier aktuellen deutschen Nationalspielern erwarten kann.

Trainer Pete Strobl findet keine fünf Profis in guter Tagesform

Bei den Braunschweigern hingegen schaffte es Trainer Strobl nie, fünf Profis mit guter Tagesform gleichzeitig aufs Feld zu schicken. Unter dem Strich agierten nur die Kapitäne Karim Jallow und Lukas Meisner sowie US-Profi Bryon Allen durchgängig durchsetzungsstark. Center Gavin Schilling fand in seinem Kontrahenten David Kravish seinen Meister und traf nur einen Feldwurf. Auch wenn der 25-Jährige wieder stark beim Offensivrebound zupackte, er konnte die zweiten Versuche nicht verwandeln.

Als seinen Vertreter schickte Strobl diesmal fast zehn Minuten lang Youngster Jannik Göttsche unter die Körbe, wo der aber auf verlorenem Posten stand und nichts beitragen konnte. Auf den Guardpositionen kehrte Robinson zwar für 23 Minuten zurück, musste aber offensichtlich noch geschont werden. So brachten Allen und Bazou Koné meist den Ball nach vorne, und der Regisseur konnte nicht die gewohnten Impulse geben.

Gute erste Hälfte der Löwen dank Bryon Allen und starker Dreier-Quote

Nur zu Beginn sah es so aus, als würden seine Dirigierkünste wirken und der Mannschaft zu Struktur und Sicherheit verhelfen. Im Blickpunkt stand der andere US-Profi der Löwen: Bryon Allen sorgte praktisch per Alleingang für einen guten Start der Löwen, indem er die ersten acht Punkte erzielte und sein Team 8:4 in Führung brachte. Zur Halbzeit hatte der zuletzt nicht sehr treffsichere Routinier 13 Punkte in der Statistik stehen, dabei 3/3 Dreier getroffen, dazu 3 Vorlagen, 2 Rebounds und einen Ballgewinn.

Was die Braunschweiger außerdem durch die erste Hälfte trug, war ihre exzellente Dreierquote von 8 Treffern bei 13 Versuchen. Sie spielten wirklich gute erste 20 Minuten und bewiesen auch Nervenstärke. Denn nach ihrer 35:26-Führung durch Allen (14.) drehten die Gastgeber nach einer Auszeit mächtig auf. Bamberg dominierte die nächsten Minuten mit aggressiverer Verteidigung und zog durch einen 21:5-Lauf aus den neun Punkten Rückstand zu einer Sieben-Punkte-Führung (47:40, 18.) vorbei.

Bamberg nimmt den Löwen all ihre anfänglichen Stärken weg

Doch die Löwen konterten durch Bazou Koné, der das Spiel kurzzeitig an sich riss, und Martin Peterka zum Halbzeit-Ausgleich. Nach dem Seitentausch ging das Team nochmal in Führung, geriet aber in einer Formation mit Garai Zeeb und Jannik Göttsche mächtig unter Druck. Auch Strobls Auszeit nach fünf Minuten half nicht, den Abwärtstrend zu stoppen.

Die Bamberger nahmen den Löwen entschlossen und konsequent mit ihrer Verteidigung alle Stärken der ersten Hälfte weg und zogen auf 93:72 (37.) davon. Es gab keine freien Dreier mehr für Lukas Meisner, Koné durfte nicht zum Korb ziehen, Allen war abgeschirmt. Vor allem aber kombinierten die Gastgeber mit flinken Ballstafetten oder Korbattacken die Defensive der Braunschweiger mustergültig auseinander, trafen nun aus allen Lagen oder schnappten sich nach Fehlwürfen die Offensivrebounds.

Jallows Analyse ein bekannter Satz: "Katastrophale Defense"

„Unsere Defense war in der zweiten Halbzeit phasenweise katastrophal“, gab Karim Jallow bei Magentasport zu. „Wir kassieren wieder fast hundert Punkte – da war wieder zu wenig Energie in der Verteidigung.“ Ein Satz, den man vom Kapitän nicht das erste Mal hörte.

Löwen: Jallow 18 (70%, 5 Rebounds, 3 Vorlagen), Allen 17 (58%, 3/ 4 Dreier, 3 Vorlagen, 3 Rebounds), Meisner 16 (36%, 3/8 Dreier, 8 Rebounds), Schilling 9 (1/7 Würfe, 7/8 Freiwürfe, 7 Rebounds), Koné 8 (25%, 6/8 Freiwürfe, 2 Vorlagen, 4 Ballverluste), van Slooten 6 (2/3 Dreier), Zeeb 5, Peterka 3 (4 Rebounds), Robinson 2, Göttsche.

Bamberg: Hall 22, Hundt 15 (5 Vorlagen), Vitali 15, Kravish 14 (7 Rebounds), Sengfelder 13, Fieler 11, Lockhart 8, Thompson, Ogbe, Ruoff, Plescher.

