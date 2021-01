Dezimierte Löwen bieten Meister Berlin bis zum Ende Paroli

Wenn die Ausgangslage besonders schlecht ist und sie so gar nichts zu verlieren haben, wachsen Mannschaften gerne oft mal über sich hinaus. Und genau das schafften Braunschweigs Erstliga-Basketballer am Sonntagabend gegen Alba Berlin. Sie spielten völlig unerwartet auf Augenhöhe mit dem Meister und schnupperten sogar bis in die Schlussminute an einer Siegchance – obwohl ihnen zwei weitere Stammspieler ausgefallen waren.

Dass die Löwen letztlich mit dem 76:82 (43:51) doch die vierte Niederlage in Serie kassierten, war zu erwarten gewesen. „Aber wir haben eine Reaktion gezeigt nach der Niederlage gegen den MBC, heute wir haben unser Bestes gegeben“, resümierte Kapitän Karim Jallow, der sich mit einer Fußverletzung durchbiss, nicht unzufrieden.

Löwen-Kapitän Jallow: "Heute fehlten nur Kleinigkeiten"

„Umso mehr tut es weh, dass wir heute sogar hätten gewinnen können und es nur aufgrund von ein paar Kleinigkeiten nicht geschafft haben“, klagte er, vor allem mit Blick auf die Freiwurfstatistik: Erneut verschenkten die Löwen zehn Punkte von der Linie.

„Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben“, erkannte Alba-Coach Israel Gonzales die Leistung der Löwen an. „Wir haben heute unseren Rhythmus nicht gefunden, konnten die Rebounds nicht kontrollieren, Braunschweig hat mit viel Intensität gespielt und einen guten Job gemacht.

Basketball Löwen Braunschweig nur mit sieben Stammkräften in der Rotation

Dabei mussten die Löwen neben dem erkrankten Lukas Wank auf zwei weitere Profis verzichten, wobei der Ausfall von Regisseur James Robinson am schwersten wog. Der Spielmacher war in der MBC-Partie kurz vor Schluss mit dem Körper auf die linke Hand geprallt, die dick anschwoll, so dass an einen Einsatz am Sonntag nicht zu denken war.

Neben dem Amerikaner musste auch Luc van Slooten passen, der sich bei der 91:104-Niederlage am Donnerstag eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte. So wirkte der Kader, dem ja langfristig auch Kostja Mushidi fehlt, doch arg gerupft. Nur noch sieben Stammkräfte standen Trainer Pete Strobl zur Verfügung, dazu drei Doppellizenzler. Die Berliner dagegen hatten vier ihrer jüngst verletzten fünf Stars wieder an Bord, nur Nationalspieler Niels Giffey fehlte noch.

Koné, Zeeb und Allen teilen sich erfolgreich die Aufbauarbeit

Aber die sieben Aufrechten der Löwen hatten sich eine Strategie ausgedacht, die funktionierte. Den Ausfall Robinsons in der Regiezentrale fingen Bazou Koné, Garai Zeeb und Bryon Allen ganz gut auf. Nur das dritte Viertel lief mit acht Ballverlusten etwas aus dem Ruder. Ansonsten spielte das Team kontrolliert und passte gut auf das Spielgerät auf, was die Zahl der gefürchteten Berliner Schnellangriffe klein hielt.

Koné, der lange verletzt gefehlt hatte, machte sein zweites starkes Spiel in Folge, und Zeeb avancierte mit bissiger Verteidigung und sechs Vorlagen zur positiven Überraschung des Tages.

Braunschweig schafft gute Trefferquote in Hälfte eins, Berlin eine bessere

Zwar mussten die Löwen für ihre Korberfolge gegen die Euroleague-erprobte Alba-Verteidigung hart ackern. Aber das taten sie eben auch und trafen, solange die Frische stimmte, recht sicher. Ihrer guten Wurfquote von 54 Prozent in der ersten Hälfte, erzielt mit gutem Teamspiel wie beherzten Einzelaktionen, stand allerdings eine noch bessere des Favoriten von 64 Prozent gegenüber.

Die Defensive der Braunschweiger war einerseits sehr leidenschaftlich und störte den Gegner auch immer wieder mal erfolgreich mit einer Zonenverteidigung. Andererseits wirkten die Löwen aber auch ein wenig zu brav, begingen in der gesamten ersten Hälfte nur vier Fouls. Und so gab es auch die anderen Szenen, in denen die Passgeschwindigkeit des Meisters so schwindelerregend hoch war, dass die Löwen-Verteidiger nicht hinterherkamen. Sehr freie Würfe und sichere Treffer für den Gegner waren die Folge.

Braunschweiger stecken in der Aufholjagd-Dauerschleife fest

Die Mannschaft von Trainer Pete Strobl fand sich nach dem ersten Viertel (26:26) in einer Art Aufholjagd-Dauerschleife wieder, die sie nicht mehr durchbrechen konnte. Mehrfach zogen die Berliner knapp zweistellig weg, maximal mit 13 Punkten (38:53, 19.), und schienen ihr siebtes Spiel innerhalb von 15 Tagen möglichst ressourcenschonend über die Zeit bringen zu wollen.

Doch das ließen ihnen die Löwen nicht durchgehen und packten in der zweiten Hälfte härter zu. Und so kämpften sie sich genauso regelmäßig wieder auf Tuchfühlung. Allerdings gab es dabei eine Art Bannschranke, und die lag bei vier Punkten. Unter diesen Abstand kamen sie aus unerfindlichen Gründen nicht.

Löwen zwingen Meister zu 16 Ballverlusten, verschleudern aber ihre Chancen

Es gelang den Löwen, den Favoriten zunehmend zu Fehlern und noch elf Ballverlusten zu zwingen. Der Berliner Spielfluss war dahin, auch der Meister musste sich plötzlich jeden Punkt hart erarbeiten, seine Fehlwürfe häuften sich. Doch das Strobl-Team konnte nach Ballgewinnen oder Rebounds sein Momentum nicht nutzen und scheiterte vorne ebenfalls.

Wie gewonnen so zerronnen, teilweise ging es in einer merkwürdigen Stimmung in der Halle mehrfach hin und her ohne Korberfolg. Besonders schmerzhaft gestaltete sich das Ende des dritten Viertels, nachdem Koné mit zwei Dreiern den 56:60-Anschluss erzielt hatte, aber die Löwen die nächsten drei erkämpften Ballbesitze versemmelten.

Lesen Sie auch:

Löwen-Korbjäger müssen gegen Berlin drei Ausfälle verkraften

Berlins Basketballer bringen Euroleague-Glanz zu den Löwen

Löwen-Niederlage: Quarantäne-Folge oder Willensschwäche?

Löwen gegen MBC: Reicht nach der Quarantäne die Energie?

Löwen-Kapitän: „Ein komplettes Spiel durchzustehen wird hart“

Die verdammten vier Punkte Differenz - mehr geht nicht

Im Schlussabschnitt sah es abermals so aus, als könnten die Berliner den Sieg schon sicher nach Hause bringen. Denn den Gastgebern ging eine Woche nach dem Ende ihrer Corona-Quarantäne sichtlich die Energie aus, die Streuung in ihren Pässen wurde größer, die Würfe wurden kürzer. Aber sie gaben nicht auf und konterten auch das 66:76 (36.) nochmal.

Lukas Meisner, der einen grandiosen Tag von der Dreierlinie erwischt hatte, netzte drei Minuten vor Schluss seinen fünften Treffer von außen zum 72:77 ein. Dann traf Koné 47 Sekunden vor der Sirene zum 76:80. Aber wieder blieben die Löwen an diesen vier Punkten Differenz hängen. Berlins Nationalspieler Maodo Lo zog zum Korb und besorgte 26 Sekunden vor dem Ende den Endstand.

Löwen-Trainer Pete Strobl war dennoch stolz auf seine Spieler, die die taktische Marschroute diszipliniert umgesetzt hätten und resümierte: „Wir wollen dieses Spiel nutzen, als Ausrufezeichen, dass wir auf diesem Niveau spielen können.“

Löwen: Meisner 17 (83%, 5/6 Dreier, 4 Rebounds, 3 Vorlagen), Koné 14 (40%, 2/3 Dreier), Allen 13 (50%, 3/7 Dreier, 4 Rebounds, 3 Vorlagen, 3 Ballgewinne), Jallow 12 (33%), Schilling 11 (50%, 3/8 Freiwürfe, 8 Rebounds), Zeeb 5 (67%, 6 Vorlagen), Peterka 4 (14%, 3 Vorlagen), Göttsche, Watkins.