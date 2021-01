Berlins Basketballer bringen Euroleague-Glanz zu den Löwen

Am Sonntag erwarten Braunschweigs Basketballer zum ersten Mal in dieser Saison einen der vier international startenden BBL-Gegner. Während Ulm im Eurocup bereits nach der Vorrunde ausgeschieden ist und Bamberg als einziges ungeschlagenes Team im der Champions League vorzeitig die Top-16 erreicht hat, schlägt sich Löwen-Gast Alba Berlin wie auch der große Rivale aus dem Süden, BBL-Titelrivale FC Bayern München, exzellent in der Euroleague. Für derart positive Schlagzeilen haben deutsche Teams in der Königsklasse des europäischen Basketballs noch nie gesorgt.

Deutsche Basketballklubs spielen auch international stark

Die Bayern, die mit dem geschätzt doppelten Etat der Berliner von mehr als 20 Millionen Euro unterwegs sind, haben im Ex-Bamberger Andrea Trinchieri offenbar endlich einen guten Trainer gefunden, der das Potenzial seines zudem mit neun ausländischen Profis sehr tief besetzten Kaders ausschöpfen kann.

Überraschend stand der Klub, in der abgebrochenen Vorsaison nur Vorletzter, nach der Hinrunde mit 11:6 Siegen auf Platz vier, hatte sogar den großen FC Barcelona besiegt. Die Bayern steuern auf die Play-offs zu, die noch nie ein deutscher Klub erreicht hat, und sollen eine A-Lizenz erhalten, einen Mitbesitzerstatus mit Dauerstartrecht in der Eliteklasse. Für 13 der 18 Coaches sind sie die größte positive Überraschung der Saison.

Umfrage: Berliner Spiel macht in der Euroleague am meisten Spaß

Aber auch die Berliner wurden in dieser Umfrage hervorgehoben und gleichauf mit zwei Konkurrenten zu der Mannschaft gewählt, bei der das Zuschauen den meisten Spaß macht. Und tatsächlich wirken das Tempo, die hochintelligenten Spielzüge und vor allem die unglaubliche Stehaufmännchen-Mentalität des deutschen Meisters manchmal wie vom anderen Stern.

Und hätte nicht erst das Corona- und dann das Verletzungspech so enorm zugeschlagen in der Hauptstadt, könnte Alba vielleicht ebenfalls die Play-offs der Königsklasse angreifen. Immerhin hatte man sogar bei Spitzenreiter ZSKA Moskau gewonnen. Stattdessen liegt die gebeutelte Mannschaft mit 7:12 Siegen nur auf Rang 14.

Alba kann Formation mit fünf Berlinern aufs Feld schicken

Zum Jahresauftakt fehlten Anführer Luke Sikma, Spielmacher Peyton Siva, Nationalspieler Niels Giffey, Scharfschütze Marcus Eriksson und Center Ben Lammers gleichzeitig verletzt und Trainerlegende Aito Reneses wegen einer Corona-Infektion. Doch auch ohne fünf der besten neun Profis bezwang das Team sensationell die Bayern im BBL-Duell.

Da kam die exzellente Arbeit mit den deutschen Talenten zum Tragen. Schon mehrfach in dieser Saison schickte Alba eine Formation aufs Feld, die aus fünf Berlinern bestand. Doch auf Dauer ließ sich mit dem arg gerupften Kader angesichts der enormen Belastung das höchste Energie-Niveau nicht halten. Schließlich wird in der Euroleague mit ihren 34 Partien teilweise zweimal pro Woche gespielt, und die kraftraubenden Anreisen zu den Stationen zwischen Moskau und Madrid kommen hinzu.

Lesen Sie auch:

Basketball Löwen Braunschweig haben gegen ihre Vorbilder nichts zu verlieren

Wenn sie am Sonntagabend in Braunschweig antreten, haben die Berliner aus dieser Woche schon eine Reise nach Istanbul vom Dienstag und – als sechstes Spiel in zwölf Tagen ‑ ein Heimspiel gegen Mailand vom Donnerstag in den Knochen, beide gingen verloren. Insgesamt kommen die Albatrosse im Januar auf 13 Partien und empfinden die Pause von Donnerstag bis zum Gastspiel in der VW-Halle am Sonntagabend schon als kleinen Luxus.

Auf eine größere Schwächung des Meisters dürfen die Löwen allerdings nicht hoffen. Nach Lammers, Siva und Sikma soll nun auch Eriksson wieder fit sein. Doch bei allem Respekt und trotz ihrer eigenen Formkrise verspüren die Braunschweiger vor dem Duell mit dem schillernden Nachbarn vor allem Freude. Sie können es kaum erwarten, schon weil sich dadurch die bittere Heimniederlage gegen den MBC vom Donnerstag schnell abhaken lässt.

Löwen starten dritten Versuch, gegen Berlin zu spielen

„Außerdem wollten ja schon lange gegen Alba spielen, aber es ist ja immer ausgefallen“, verweist Spielmacher Bazou Koné lachend auf die zweimalige kurzfristige coronabedingte Absage des Pokalspiels, bei der die Löwen jeweils bereits vor Ort waren. „Jetzt haben wir richtig Bock auf die.“

Löwen Braunschweig ‑ Alba Berlin, Sonntag, 20.30 Uhr, VW-Halle, live bei Magentasport