Löwen erkämpfen mit tollem Finish dritten Sieg in Folge

Dennis Schröder war diesmal nur als einer von knapp 30 Pappkameraden auf der Tribüne, aber den leibhaftigen NBA-Star hätte es am Dienstagabend sicher nicht so ruhig auf seinem Platz gehalten. Es hätte ihn sicher aus Freude aus dem Sitz gerissen, was seine Basketball-Löwen in dem erwarteten Turbo-Spiel gegen die Gießen 46ers aufs Parkett der Volkswagenhalle zauberten – zumindest in den letzten vier Minuten.

Im Schlusskrimi waren die US-Routiniers Bryon Allen und James Robinson zur Stelle und führten Braunschweigs Basketballer mit umsichtigen Aktionen und sicheren Treffern zum 93:85 (44:42), zum dritten BBL-Sieg in Folge und als Momentaufnahme sogar auf Play-off-Rang acht. Reboundgier - Karim Jallow macht den Löwen vor wie’s geht Doch ein noch größerer Vater des Erfolgs war Nationalspieler Karim Jallow, der mit purem Willen das Team 40 Minuten mitriss und antrieb und allen vormachte, wie man auch dann zum Erfolg kommen kann, wenn selbst die freiesten Würfe nicht in den Korb fallen. Denn das war das große Manko der Löwen an diesem Abend: Sie kamen nur auf 38 Prozent Feldtrefferquote – eine Bilanz, mit der man normalerweise kein Bundesligaspiel gewinnt, wenn der Gegner 43 Prozent seiner Würfe versenkt. Freiwürfe bügeln schlechte Trefferquote aus Doch die Braunschweiger erarbeiteten sich, Jallow mit seiner unbändigen Reboundgier vorneweg, auch noch 17 Offensivrebounds plus 33 Freiwürfe, aus denen sie immerhin 25 Zusatzpunkte erzielten, Gießen nur 8. Das machte den Unterschied, aber auch erst ganz zum Schluss. Denn auch die Gießener brachten die Löwen mit starker Reboundarbeit am offensiven Brett mächtig in die Bredouille. Der schöne Anfangs-Vorsprung der Braunschweiger von 15:4 (7.) war schnell dahin, als die Gäste plötzlich auch zwei, drei Wurfversuche pro Angriff bekamen. „Das war schon in Würzburg eine Baustelle von uns, und heute haben wir wieder das gesamte Spiel damit gekämpft“, räumte Trainer Pete Strobl ein. Auch Gavin Schilling schafft ein Double-Double Doch in der entscheidenden Phase hatte sein Team die Sache im Griff. Mit vereinten Kräften packten Gavin Schilling und Co. hinten zu, wenn die Gäste daneben geworfen hatten und konnten dann selbst aufs Tempo drücken. „Wir hatten uns fest vorgenommen, denen keine Rebounds mehr zu geben“, benannte Schilling den Schlüssel zum Sieg. Der ebenfalls starke Center schaffte ein Double-Double aus 16 Punkten und 10 Rebounds – Scott-Eatherton-Dimensionen. Doch das allein hätte auch nichts genutzt, hätten die Löwen in ihrem starken vierminütigen Endspurt nicht endlich auch besser getroffen. Denn die Gießener waren vor allem nach Fehlwürfen der Löwen mit ihren überfallartigen Angriffen erfolgreich gewesen. Im zweiten Viertel hatten sie beim 30:30 erstmals ausgeglichen (17.), im dritten waren sie beim 59:60 durch einen solchen Schnellangriff erstmals in Führung gegangen (28.). Auch im Schlussabschnitt stand die Partie auf des Messers Schneide, Hamilton brachte Gießen per Dreier zum 76:77 (36.) erneut nach vorne. Bryon Allens Dreier sind die Schlüsselszenen Doch dann kam Bryon Allen mit zwei Großtaten. Mit einem Vierpunktespiel, einem Dreier plus Freiwurf, warf er die Löwen wieder 80:78 nach vorne und legte nach zwei Jallow-Freiwürfen eineinhalb Minuten vor Schluss noch einen Dreier zum 85:78 nach. Das löste die Blockade auch bei den Kollegen. James Robinson traf und endlich auch Lukas Meisner. Dem Kapitän war zuvor im gesamten Spiel bei zehn größtenteils freien Versuchen nur ein einziger Treffer gelungen. Doch nun saß sein Dreier zum 90:80, und das war anfangs der Schlussminute die Entscheidung, weil Allen und Jallow noch an der Freiwurflinie cool blieben. Trainer Strobl: Ein Sieg fürs Selbstvertrauen“ „Das war ein sehr wichtiger Sieg für unser Selbstvertrauen“, frohlockte Pete Strobl, der erneut und auch noch für lange Zeit auf Kostja Mushidi verzichten musste. Dass nun auch ohne den drittbesten Scorer zwei Siege gelangen, ist ein gutes Zeichen für die Braunschweiger Mannschaft, die abermals mit ihrem energiegeladenen Spiel einen durchaus guten Gegner in die Knie zwingen konnte. Löwen: Jallow 19 (3/13 Feldwürfe, 13/14 Freiwürfe, 12 Rebounds, 7 Vorlagen, 2 Ballgewinne), Allen 18 (50%, 3/6 Dreier, 5 Rebounds, 5 Vorlagen, 2 Ballgewinne), Schilling 16 (10 Rebounds, 2 Ballgewinne), Robinson 12 (42%, 4 Vorlagen), van Slooten 7, Koné 7, Wank 5 (4 Rebounds, 2 Vorlagen), Meisner 5 (2/11Würfe, 6 Rebounds), Peterka 4, Zeeb.