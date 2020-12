Staatshilfen für die Löwen-Basketballer

Die Basketball-Bundesliga in Zeiten der Corona-Pandemie: Statt um Wurfquoten, Rebounds und Ballverluste geht es momentan fast ebenso häufig um Inzidenzwerte, Hygienekonzepte und Spielabsagen. Schön, wenn es in dieser Gemengelage auch mal gute Nachrichten zu verkünden gibt. Und solche gibt es auch bei den Basketball Löwen in Braunschweig.

Die vielleicht wichtigste: Die Nationalspieler Karim Jallow, Lukas Meisner und Martin Peterka sind gesund von ihren Länderspieleinsätzen an die Oker zurückgekehrt. Nach negativen PCR-Tests konnte das Trio bereits wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und wird am Sonntag in Würzburg zum Einsatz kommen können.

Peterka drehte im Nationaldress groß auf

Besonders auf Peterka darf man in der Partie gegen die Unterfranken gespannt sein, nachdem er im zweiten EM-Qualifikationsspiel seiner Tschechen gegen Dänemark einen exzellenten Auftritt abgeliefert hat. Mit 24 Punkten (4 Dreier) und 8 Rebounds war er der beste Akteur seiner Mannschaft, die dennoch knapp mit 90:91 den Kürzeren zog. „Das zeigt auch, wozu er imstande ist“, sagt Löwen-Sportdirektor Nils Mittmann über den 25-jährigen Power Forward, der in den ersten drei Partien seiner noch jungen BBL-Karriere insgesamt auf nur 14 Zähler kam. „Er lebt natürlich von seinem guten Wurf. Also müssen wir dafür sorgen, ihn noch besser in gute Positionen zu bringen.“

Erbauliches konnte Mittmann auch in finanzieller Hinsicht vermelden. Die staatliche Soforthilfe für Profi-Sportvereine jenseits des Fußballs, die fehlende Ticketeinnahmen von April bis Dezember 2020 bis zu 80 Prozent ausgleichen soll, ist bei den Basketballern angekommen „Die Gelder, die wir beantragt haben, wurden bewilligt – auch in der von uns beantragten Höhe“, berichtet Mittmann, „und wir haben mittlerweile auch einen Zahlungseingang verbucht.“

Dankbar für finanzielle Unterstützung

Die genaue Summe kommuniziert der Löwen-Geschäftsführer nicht öffentlich, wegen der Ausweitung der Staatshilfen in das nächste Jahr hinein dürfte aber weiteres Geld hinzukommen – der Deckel liegt bei 800.000 Euro pro Verein. Die Hilfen können die Löwen indes sehr gut gebrauchen. Durch die Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar gehen den Korbjägern bis dahin die Ticketerlöse von weiteren sechs Heimspielen verloren. Entsprechend dankbar ist Mittmann, „dass an die Vereine gedacht und dem Sport unter die Arme gegriffen wurde“ – und zwar „reibungslos und unkompliziert“, wie er betont.

Wer nun glaubt, die Löwen würden die Hilfszahlungen gleich für weitere Spieler, etwa für einen vierten Ausländer ausgeben, der irrt. „Es wird nicht passieren, dass wir jetzt auf Einkaufstour gehen. Zum einen, weil aus sportlicher Sicht dafür meiner Meinung nach gar keine Notwendigkeit besteht. Die Mannschaft spielt gut, hat Entwicklungspotenzial, und wir glauben an sie. Und auch das Trainerteam hat einen guten Job gemacht und die Mannschaft auf den richtigen Weg gebracht“, stellt Mittmann klar. Der Stöckheimer weist auf der anderen Seite aber auch darauf hin, dass „wir wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet sind. Wir müssen sehr hart kämpfen, um diese Saison zu überstehen.“

Anknüpfen an gute Leistung gegen Vechta

Zumindest sportlich dürften die Löwen die Spielzeit problemlos überstehen, wenn sie an die Heimpartie gegen Rasta Vechta anknüpfen. Beim 96:78-Erfolg vor zwei Wochen in der leeren VW-Halle zeigte sich die Mannschaft von Trainer Pete Strobl in der zweiten Hälfte von ihrer besten Seite, spielte uneigennützig und schnell nach vorne und sattelfest in der Defensive.

Die Länderspielpause kam für Mittmann von daher nicht unbedingt zum günstigsten Zeitpunkt: „Ich hätte ehrlich gesagt lieber weitergespielt, gerade mit unserer jungen Mannschaft. Wir hatten gerade begonnen, in einen Rhythmus zu kommen. Nun waren drei Leistungsträger neun Tage lang nicht bei der Mannschaft, darunter leidet natürlich auch die Trainingsqualität.“

Ziel in Würzburg: Punktekonto ausgleichen

Hinsichtlich der Würzburg-Partie ist Mittmann, der von 2003 bis 2005 für die Franken spielte, dennoch zuversichtlich. Mit einem Sieg im vierten Saisonspiel würden die Löwen ihr Punktekonto ausgleichen. Es wäre die nächste gute Nachricht für den Bundesligisten.

Würzburg – Löwen Braunschweig, Sonntag, 20.30 Uhr.

Der Gegner:

s.Oliver Würzburg hat ebenfalls eine der ersten drei Liga-Partien gewonnen und ist punktgleicher Tabellennachbar der Löwen, die auf Platz 11 rangieren. Wie die Braunschweiger gingen die Unterfranken gegen Rasta Vechta als Sieger vom Feld (88:80). Niederlagen holten sie sich zum Auftakt gegen Ulm (77:90) und zuletzt gegen Hamburg (61:90). Nach den deutlichen Heimschlappen will Würzburg nun erstmals zu Hause gewinnen. Am vergangenen Samstag gelang ein 89:79-Testspielerfolg gegen Bayreuth.

Trainer Denis Wucherer steht seit 2018 in Würzburg an der Seitenlinie. Beim spielenden Personal kam es im Sommer dagegen zu einschneidenden Veränderungen. Das starke Guard-Trio aus Cameron Wells, Jordan Hulls und Skyler Bowlin, wenn man so will das Herz und die Seele des Teams, kehrte dem Klub den Rücken.m