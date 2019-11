Löwen wollen sich keine „Larifari-Phasen“ mehr leisten

Der Ärger über die Niederlage in Bayreuth hat sich bei Trainer Pete Strobl und seinen Erstliga-Basketballern inzwischen in Entschlossenheit umgewandelt. Beim Gastspiel in Vechta wollen die Braunschweiger mit Macht wieder einen Sieg landen und ihren Platz in den Top-Sechs verteidigen. Allerdings...