Löwen gehen auf die Suche nach Rhythmus, Rebound, Extrapass

Eine Woche noch, dann beginnt für Braunschweigs Basketballer der Ernst der BBL-Saison mit dem Südniedersachsenduell in Göttingen. Am Donnerstag treten die Löwen zu ihrem letzten Testspiel an, beim Pro-A-Ligisten Baskets Paderborn um Trainer Stephen Esterkamp, der in den vergangenen zwei Spielzeiten...