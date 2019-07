Neustart für die Lions mit bester Ausgangslage

Bundesliga-Spiele am Sonntagnachmittag stehen bei den Lions-Footballern nicht gerade sehr weit oben auf der Beliebtheitsliste. Normalerweise. An diesem Sonntag schon. „Wir haben uns den Wetterbericht genau angeschaut. Und am Sonntag ist die Chance groß, dass die Hitzewelle wenigstens ein bisschen...