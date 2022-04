Liverpool und Klopp erreichen gegen Man City das Pokalfinale

London. Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind mit einem furiosen 3:2 (3:0) gegen Manchester City in das Finale des englischen FA Cups eingezogen.

Im Halbfinale bezwangen die überzeugenden Reds im Londoner Wembley-Stadion das Team von Pep Guardiola und können weiterhin auf vier Titelgewinne in einer Saison hoffen. Der Gegner im Endspiel am 14. Mai in Wembley wird am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Partie zwischen dem FC Chelsea und Crystal Palace ermittelt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der FC Liverpool, der nach dem Erfolg im Ligacup als Tabellenzweiter in der Premier League und Champions-League-Halbfinalist noch drei weitere Pokal holen kann, begann mitreißend. Der frühere Leipziger Bundesliga-Profi Ibrahima Konaté (9. Minute) per Kopf und Sadio Mané (17.) nach einem schweren Torwartfehler von Ersatzkeeper Zack Steffen brachten die Klopp-Elf früh in Führung. Noch vor der Pause erhöhte erneut Mané mit einem Volleyschuss zum 3:0 (45.).

Ohne Ilkay Gundogan und Kevin De Bruyne enttäuschten die Cityzens lange Zeit. Erst nach dem Seitenwechsel kam die Guardiola-Elf ins Spiel und konnte verkürzen: Jack Grealish traf nach Vorarbeit von Gabriel Jesus zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff. Die Schlussoffensive mit dem 2:3-Anschluss durch Bernardo Silva (90.+1) kam jedoch zu spät. Liverpool kann weiter auf den ersten FA-Cup-Triumph seit 2006 hoffen.

© dpa-infocom, dpa:220416-99-939714/2