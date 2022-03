"Kicker": Roger Schmidt vor Trainerjob bei Benfica Lissabon

Informationen des "Kickers" zufolge steht Trainer Roger Schmidt vor einem Engagement in Portugal.

Berlin. Roger Schmidt steht nach "Kicker"-Informationen kurz vor einem Engagement bei Benfica Lissabon.

Der frühere Bundesliga-Trainer soll ab 1. Juli den portugiesischen Fußball-Rekordmeister übernehmen. Schmidt und die Benfica-Verantwortlichen hätten bereits mehrere Gespräche geführt, eine Unterschrift soll unmittelbar bevorstehen, wie der "Kicker" berichtete.

Schmidt (55) hatte im Februar seinen Abschied als Chefcoach der PSV Eindhoven nach dem Saisonende bekanntgegeben. Der frühere Leverkusener war im vergangenen Dezember nach der Freistellung von Jesse Marsch Wunschkandidat von RB Leipzig gewesen, hatte den Sachsen aber abgesagt, weil er seinen Vertrag in den Niederlanden erfüllen wollte. Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison hat PSV mit Ex-Weltmeister Mario Götze noch gute Chancen im Meisterschaftsrennen, spielt im Pokalfinale gegen Ajax Amsterdam und ist auch in der Europa Conference League noch dabei.

