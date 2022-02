Spitzenreiter Real Madrid mit Nullnummer in Villarreal

Villarreal. Real Madrid hat sich beim FC Villarreal wie im Hinspiel mit einem 0:0 begnügen müssen. Der Tabellenführer der höchsten spanischen Fußballklasse liegt nach der Nullnummer im Estadio de la Cerámica mit vier Punkten vor dem FC Sevilla.

Der Verfolger hatte zuvor 2:0 (0:0) gegen den FC Elche gewonnen.

Die beste Chance des Spiels in Villarreal hatte Luka Jovic, doch der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Schlenzer an der Latte. Erstmals in dieser Saison spielte Gareth Bale von Beginn an für Real, doch der walisische Nationalstürmer konnte keine Akzente setzen und musste in der 74. Minute für Jovic vom Platz.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-98332/2