Gastgeber Kamerun und Gambia im Viertelfinale

Yaoundé/Bafoussam. Gastgeber Kamerun und das Überraschungsteam aus Gambia sind beim Afrika-Cup ins Viertelfinale eingezogen. Mit Fußballprofi Eric-Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München gewann Kamerun in Yaoundé seine Achtelfinalpartie gegen den mutigen Cup-Neuling Komoren mit 2:1 (1:0).

Für den Favoriten und Sieger der Vorrundengruppe A trafen Lyon-Profi Toko Ekambi (29. Minute) und Vincent Aboubakar (70.). Youssouf M'Changama verkürzte nur noch (81.).

Die Nationalmannschaft der Komoren musste nach einem Corona-Ausbruch und sieben positiv getesteten Spielern sogar ohne gelernten Torhüter antreten. Nachdem sich Stammkeeper Salim Ben Boina beim 3:2 gegen Ghana verletzt hatte, wurden auch die Ersatzleute Moyadh Ousseini und Ali Ahamada positiv auf das Coronavirus getestet. Im Tor stand daher nun Verteidiger Chaker Alhadhur. Zudem waren die Komoren nach einer frühen Roten Karte für Kapitän Nadjim Abdou (7.) fast über die gesamte Spieldauer in Unterzahl.

Zuvor hatte Gambia durch ein 1:0 (0:0) gegen Guinea in Bafoussam als dritte Mannschaft das Viertelfinale erreicht. Den entscheidenden Treffer erzielte Musa Barrow vom Serie-A-Club FC Bologna in der 71. Minute. Beim Verlierer Guinea stand auch der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Ilaix Moriba von RB Leipzig in der Startelf.

Als erste Mannschaften waren am Sonntag Tunesien und Burkina Faso in die Runde der besten Acht eingezogen.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-836402/2