Wegen Schiedsrichter-Beleidigung: Juve-Trainer gesperrt

Rom. Das Sportgericht der italienischen Serie A hat Fußballtrainer Massimiliano Allegri von Juventus Turin wegen Beleidigung zu einer Spielsperre und 10.000 Euro Strafe verurteilt.

Der 54-Jährige habe nach dem 1:1-Unentschieden gegen SSC Neapel "schwerwiegende Beleidigungen mit lauter Stimme in Richtung des Schiedsrichters" geäußert, teilte die Liga am Samstag mit. Damit darf der Coach des italienischen Rekordmeisters beim kommenden Auswärtsspiel am 9. Januar (18.30 Uhr) bei der AS Rom nicht auf der Trainerbank Platz nehmen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Juve stand vor dem 21. Spieltag auf dem fünften Tabellenplatz. Die Bianconeri plagen alte Probleme: Unter den ersten sechs Teams in der Liga schossen sie bislang mit 28 Toren deutlich weniger als die Konkurrenz. Beobachter bemängeln außerdem die Nervosität der Mannschaft in den Spielen.

© dpa-infocom, dpa:220108-99-634644/2