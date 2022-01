Real kassiert zweite Saisonpleite - Getafe überrascht

Getafe. Ausgerechnet Abstiegskandidat FC Getafe hat die lange Erfolgsserie von Real Madrid in der Primera Division überraschend beendet.

Im ersten Spiel des Jahres kassierte Spaniens Fußball- Rekordmeister mit dem 0:1 (0:1) im Derby beim kleinen Vorstadtclub erstmals seit drei Monaten wieder eine Niederlage in der Liga. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti bleibt mit weiter 46 Punkten Tabellenführer vor dem FC Sevilla (38), der wie die anderen Verfolger allerdings zwei Partien weniger absolviert hat.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der türkische Nationalspieler Enes Ünal traf für den heimstarken Madrider Vorstadtclub bereits in der 9. Minute zum Sieg. Für den Favoriten, der mit Toni Kroos in der Startelf antrat und bis zum Schluss zahlreiche Torchancen vergab, war es erst die zweite Niederlage im 20. Spiel der Saison. Seit dem 1:2 gegen Espanyol Barcelona am 3. Oktober 2021 war Real unbesiegt geblieben.

Der Tabellenführer hatte nach Weihnachten vier corona-infizierte Profis gemeldet, von denen zwei Profis gegen Getafe aber wieder im Aufgebot standen: Torwart Thibaut Courtois und Mittelfeldspieler Fede Valverde.

Andere Clubs sind härter betroffen. Nach dem Weihnachtsurlaub wurden insgesamt mehr als einhundert Spieler der Primera División positiv getestet. Gleich 18 Spieler fehlten dem FC Barcelona wegen Corona-Infektionen, Verletzungen oder Sperren. Die Katalanen gewannen bei Real Mallorca durch ein Tor von Luuk de Jong (44.) mit 1:0 (1:0). Barca liegt nun 15 Punkte hinter Real auf Platz fünf.

© dpa-infocom, dpa:220102-99-567281/3