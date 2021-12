Bellingham spricht sich für Corona-Impfungen in England aus

Berlin. Borussia Dortmunds Fußballprofi Jude Bellingham hat einen Impfappell an seine Kollegen in der Premier League gerichtet.

"Es steht mir nicht zu, hier zu sitzen und zu sagen, dass sich jeder impfen lassen muss. Aber natürlich möchte ich, dass alle sicher sind. Also wäre mein Ratschlag, sich den Piks zu holen", sagte der englische Nationalspieler der BBC.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spieler hätten zudem eine Plattform in der Gesellschaft, betonte Bellingham, der mittlerweile dreimal geimpft ist - und das aus gutem Grund. "Ich möchte sicher sein und nichts an meine Familie weitergeben oder selbst Spiele verpassen", sagte der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler.

In Großbritannien steigen durch die neue Omikron-Variante die Corona-Infektionszahlen rasant. Auch in einigen Fußball-Clubs kam es zu Corona-Ausbrüchen, weshalb am Wochenende einige Spiele in der Premier League abgesagt werden mussten. In der Premier League sind 92 Prozent der Spieler mindestens einmal geimpft, lediglich 77 Prozent zweimal.

Auch Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sprach sich klar für Impfungen aus. "Ich sehe keinen anderen Ausweg aus der Situation, in der wir uns befinden", sagte der 51-Jährige der BBC.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-461977/2