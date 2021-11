Mukhtar in Nashville: "Habe alles richtig gemacht"

Nashville. Der ehemalige Hertha-Profi Hany Mukhtar ist in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) ein Mitfavorit bei der Wahl zum wertvollsten Spieler.

"Ich weiß meinen Stellenwert in Nashville sehr zu schätzen", sagte der 26 Jahre alte Offensivspieler dem Sender Sport1. Gleichzeitig verteilte Mukhtar, der zuletzt mit drei Toren in sechs Minuten den schnellsten Hattrick der MLS erzielt hatte, das Lob an seine Kameraden: "So schön solche Auszeichnungen auch klingen, so sehr ist mir bewusst, dass ich ohne meine Jungs in der Mannschaft nichts bin."

Wertschätzung erfährt Mukhtar auch beim Club, der erst seine zweite Saison in der MLS bestreitet. "Man sagte mir, dass sie eine Mannschaft um mich herumbauen wollten. So etwas hört man im heutigen Fußball nicht oft." Trotz der Vorbehalte gegenüber dem Niveau der Liga ist Mukhtar zufrieden in der Country-Music-Hochburg: "Ich fühle mich super wohl und habe alles richtig gemacht", sagte Mukhtar, der nach seinem Abschied von Hertha 2015 für Benfica Lissabon, Red Bull Salzburg und Bröndby Kopenhagen gespielt hatte.

Als geborener Berliner ist die Beziehung zu seinem Heimatverein immer noch sehr eng, so dass Mukhtar im fernen Amerika mit den Blau-Weißen mitleidet, besonders nach dem 0:2 im Derby gegen Union am vergangenen Wochenende. "Als Herthaner tut mir das im Herzen weh", sagte Mukhtar, doch ändere die Niederlage nichts an dem Status: "Hertha ist und bleibt die Nummer eins in Berlin."

© dpa-infocom, dpa:211127-99-164764/2