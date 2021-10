Frankreich im Finale ohne coronainfizierten Rabiot

Hat sich mit dem Cornavirus infiziert: Frankreichs Adrien Rabiot in Aktion.

Mailand. Frankreich muss im Finale der Nations League auf Adrien Rabiot verzichten. Wie der französische Fußball-Verband mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler von Juventus Turin mit dem Coronavirus infiziert.

Der 26-Jährige sei nach dem positiven Test von seinen Mannschaftskollegen isoliert worden und befinde sich in Quarantäne. Da kein weiterer Spieler nachnominiert werden kann, muss Trainer Didier Deschamps mit nun 21 Spielern auskommen.

Im Endspiel an diesem Sonntag (20.45 Uhr/ARD/DAZN) in Mailand gegen Spanien könnte Rabiot durch Aurélien Tchouaméni in der Startelf ersetzt werden, der für ihn auch schon beim 3:2-Halbfinalerfolg gegen Belgien eingewechselt worden war.

© dpa-infocom, dpa:211009-99-537140/2