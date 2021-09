Ronaldo trifft bei Sieg gegen West Ham

London. Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat auch im dritten Pflichtspiel nach seiner Rückkehr zu Manchester United für den englischen Fußball-Rekordmeister getroffen.

Beim 2:1 (1:1)-Sieg im Auswärtsspiel bei West Ham United erzielte Ronaldo in der 35. Minute den Ausgleich, nachdem die Hammers in der unterhaltsamen Partie durch Said Benrahma (30.) in Führung gegangen waren.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das späte Siegtor für Man United am Sonntag erzielte Jesse Lingard (89.), der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für West Ham gespielt hatte. In der dramatischen Nachspielzeit bekamen die Gastgeber nach Videobeweis noch einen Handelfmeter zugesprochen. Doch der extra dafür eingewechselte Mark Noble scheiterte mit seinem Schuss an United-Keeper David De Gea.

Ronaldo hatte schon bei seinem Man-United-Comeback vor einer Woche zwei Tore zum 4:1-Sieg in der Premier League gegen Newcastle United beigesteuert. Am Dienstag traf der Portugiese in der Champions League bei den Young Boys Bern zur Führung für die Red Devils. Seine Mannschaft unterlag jedoch anschließend in Unterzahl mit 1:2 bei den Schweizern.

© dpa-infocom, dpa:210919-99-278262/2