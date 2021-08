Ter Stegen feiert Comeback gut drei Monate nach Knie-OP

Barcelona. Gut drei Monate nach einer Operation am rechten Knie steht Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Sonntag vor dem Comeback.

Der 29-Jährige stehe im Kader des FC Barcelona für das Liga-Heimspiel der Katalanen gegen den FC Getafe (17.00 Uhr), teilte der Top-Club der spanischen Primera División mit. Ob ter Stegen das Tor hüten oder aber wegen der fehlenden Spielpraxis auf der Bank wird Platz nehmen müssen, stand vorerst noch nicht fest.

Der Deutsche war am 20. Mai an der Patella-Sehne im rechten Knie operiert worden und hatte deshalb unter anderem die EM und den Saisonstart von Barça verpasst. Sein Comeback war eigentlich erst für Mitte September erwartet worden. Der Keeper hatte aber schon am Freitag vergangener Woche das Training mit der Gruppe wiederaufgenommen und seitdem einen sehr guten Eindruck bei Trainer Ronald Koeman hinterlassen, wie spanische Medien berichteten. Der Profi könne es außerdem nicht abwarten, wieder zu spielen, hieß es.

Auch ohne ter Stegen, der vom Italo-Brasilianer Neto Murara (32) im Tor gut ersetzt wurde, und den zu Paris Saint-Germain gewechselten Superstar Lionel Messi (34) ist der FC Barcelona in der Primera División vorerst weiterhin ungeschlagen. Nach dem 4:2-Sieg zum Liga-Auftakt gegen San Sebastián holte das Team am zweiten Spieltag allerdings mit viel Glück ein 1:1 bei Athletic Bilbao.

© dpa-infocom, dpa:210828-99-02249/2