Sheffield United erster Absteiger aus der Premier League

London. Sechs Spieltage vor Saisonschluss steht der erste Absteiger aus der englischen Premier League fest: Nach der 0:1-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers kann Sheffield United den Klassenerhalt nicht mehr schaffen.

"Wir fangen jetzt wieder aus einer besseren Position an, finanziell stärker und mit mehr Erfahrung in der Mannschaft", sagte Interimstrainer Paul Heckingbottom, der den Posten nach der Beurlaubung von Chris Wilder im vergangenen Monat übernommen hatte. Nach dem feststehenden Abstieg am Samstagabend gab er sofort das Ziel direkter Wiederaufstieg aus.

Mit nur 14 Punkten und 17:56 Toren liegt Sheffield auf dem letzten Tabellenplatz und hat 19 Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Aus der Championship, der zweiten Liga in England, aufgestiegen in die Premier League ist dagegen Norwich City mit seinem deutschen Trainer Daniel Farke. Die Canaries verloren zwar 1:3 (1:0) gegen den AFC Bournemouth.

Doch die Rückkehr in die höchste englische Spielklasse stand bereits am Nachmittag nach den Ergebnissen der Konkurenz fest. Der 44 Jahre alte Farke ist seit 2017 Cheftrainer bei Norwich City.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-249180/2