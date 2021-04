Real Sociedad gewinnt spanischen Fußball-Pokal der Vorsaison

Sevilla. Real Sociedad hat mit knapp einem Jahr Verspätung den spanischen Fußball-Pokal der Vorsaison gewonnen. Das Team aus San Sebastián setzte sich am Samstagabend in Sevilla mit 1:0 (0:0) im Finale zweier baskischer Teams gegen Athletic Bilbao durch.

Den entscheidenden Treffer erzielte Mikel Oyarzabal per Foulelfmeter in der 63. Minute. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte das Endspiel der Copa del Rey nicht wie ursprünglich vorgesehen im April 2020 stattgefunden.

Für Athletic Bilbao bietet sich die nächste Cup-Titelchance bereits in zwei Wochen. Am 17. April steht gegen den FC Barcelona das Pokal-Endspiel dieser Saison an.

Medienberichten zufolge versammelten sich zahlreiche Fans von Bilbao auf den Straßen und verstießen damit gegen Corona-Auflagen. Behörden riefen dazu auf, dies zu unterlassen.

© dpa-infocom, dpa:210403-99-77691/2