Chelsea nach Sieg gegen Sheffield im Pokal-Halbfinale

London. Der deutsche Fußball-Trainer Thomas Tuchel steht mit dem FC Chelsea im Halbfinale des englischen FA Cups.

Ohne zahlreiche Stammspieler setzte sich Chelsea im Viertelfinale am Sonntag mit 2:0 (1:0) gegen den abgeschlagenen Premier-League-Tabellenletzten Sheffield United durch. Die Londoner gewannen an der heimischen Stamford Bridge durch ein Eigentor von Sheffields Oliver Norwood (24. Minute), der einen Schuss von Ben Chilwell unhaltbar für Torwart Aaron Ramsdale abfälschte, und einen späten Treffer von Hakim Ziyech (90.+2).

Tuchel, der seit seinem Amtsantritt im Januar wettbewerbsübergreifend in 14 Spielen ungeschlagen ist, ließ das DFB-Trio Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz zunächst auf der Bank. Vier Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Atlético Madrid in der Champions League rotierte der Coach auf mehreren Positionen, schonte einige Stammspieler und ließ sogar Ersatztorwart Kepa spielen.

Nach einer dominanten ersten Halbzeit, in der Chelsea höher hätte führen müssen, taten die Blues in der zweiten Hälfte nur das Nötigste und ließen Abstiegskandidat Sheffield lange Zeit trotzdem kaum zu Chancen kommen. Tuchel wechselte fünfmal. Havertz kam in der 72. Minute aufs Feld. Die Gäste wurden erst in der Schlussphase etwas gefährlicher. Kurz vor dem Abpfiff vergab Rhian Brewster die beste Chance zum Ausgleich, als er das Tor nur knapp verfehlte. Im Gegenzug sorgte Ziycech für die Entscheidung.

