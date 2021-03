Klopp rechnet nicht mit EM-Teilnahme von Abwehrstar van Dijk

Liverpools Trainer Jürgen Klopp rechnet nicht mit einer EM-Teilnahme des niederländischen Abwehrstars Virgil van Dijk.

"Ich bin nicht derjenige, der das entscheidet, aber anhand der Infos, die ich im Moment habe, ist es unwahrscheinlich, dass er bei der EM dabei sein wird", sagte Klopp.

Van Dijk hatte sich Mitte Oktober des vergangenen Jahres im Derby beim FC Everton einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt seitdem aus. Zwar absolviert der 29-Jährige inzwischen wieder Lauftraining, Klopp rechnet in dieser Saison aber nicht mehr mit Europas Fußballer des Jahres 2019. "Wir hoffen, dass Virgil in der Vorbereitung auf die neue Saison wieder zur Mannschaft stoßen wird", sagte Klopp.

Van Dijk gehört sowohl in Liverpool als auch in der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft zu den absoluten Leistungsträgern. Ein EM-Ausfall würde die Chancen des Oranje-Teams deutlich schmälern. Die Elftal von Bondscoach Frank de Boer trifft in der Vorrunde in Amsterdam auf die Ukraine, Österreich und Nordmazedonien.

