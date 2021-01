Mesut Özil (M) bei seiner Ankunft in Istanbul.

Medien: Özil-Vorstellung in Istanbul in der kommenden Woche

Istanbul. Der Transfer des früheren deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil zu Fenerbahce Istanbul soll Medienberichten zufolge am Montag finalisiert werden.

Die "Bild"-Zeitung und Sky Sports zitierten am Samstag Club-Präsident Ali Koç. Demzufolge werde Özil am Sonntag erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen - ein weiterer negativer Corona-Test und eine medizinische Untersuchung vorausgesetzt.

Die offizielle Vorstellung des 32-Jährigen, der vom FC Arsenal kommt, solle am Dienstag oder Mittwoch erfolgen.

© dpa-infocom, dpa:210123-99-143929/2