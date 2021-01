Topspiel: FC Liverpool muss zu Manchester United

London. Auf Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool wartet in der vierten Runde des FA Cups der Kracher gegen Rekordmeister Manchester United. Die Reds müssen dabei am 23./24. Januar auswärts in Old Trafford antreten, ergab die Auslosung.

Sollte Liverpool weiterkommen, wäre die nächste Aufgabe einfacher. Im Achtelfinale hieße der nächste Gegner dann der Sieger aus der Partie Stockport gegen West Ham oder Doncaster. Der FC Chelsea mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger trifft unterdessen in der vierten Runde auf Luton.

