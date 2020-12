Gegenspieler gebissen? - Ermittlungen gegen Profi in England

London. Weil er seinen Gegenspieler gebissen haben soll, droht Jefferson Lerma vom englischen Fußball-Zweitligisten AFC Bournemouth eine lange Sperre.

Der nationale Verband FA ermittelt gegen den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler und hat ihm bis zu diesem Donnerstag Zeit für eine Stellungnahme eingeräumt. Der kolumbianische Nationalspieler weise die Vorwürfe entschieden zurück, teilte sein Club mit. Der Vorfall soll sich bei der 0:1-Niederlage des Premier-League-Absteigers bei Sheffield Wednesday am 3. November ereignet haben. Bournemouth steht derzeit als Tabellenzweiter auf einem Aufstiegsplatz.

Wegen Beißattacken hat die FA in den vergangenen Jahren mehrmals lange Sperren verhängt. Am bekanntesten ist der Fall des uruguayischen Superstar Luis Suarez, der 2013 nach einem Biss gegen Branislav Ivanovic vom FC Chelsea zehn Spiele aussetzen musste. In diesem Jahr wurde Torwart Kieran O'Hara vom Drittligisten Burton Albion für sechs Spiele gesperrt, weil er einem Gegenspieler von Peterborough United in den Arm gebissen hatte.

