Jungstar Ansu Fati muss nach Meniskusriss zur Knie-OP

Madrid. Jungstar Ansu Fati vom FC Barcelona muss sich nach einem Meniskusriss im linken Knie an diesem Montag einer Operation unterziehen.

Sie werde von dem renommierten Spezialisten Doktor Ramón Cugat vorgenommen, der am 18. August auch schon den deutschen Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Knie operiert hatte, schrieb die Zeitung "Mundo Deportivo".

Ter Stegen konnte erst am vergangenen Mittwoch wieder beim Champions League-Spiel gegen Dynamo Kiew antreten, dann aber mit einer ganz starken Leistung, die von der spanischen Sportpresse gefeiert wurde. Wie lange Ansu Fati ausfallen wird, war unbekannt. Barça tritt am 21. November gegen Atlético Madrid an und in der Champions League geht es am 24. November gegen Dynamo Kiew und am 8. Dezember gegen Juventus Turin.

Fati hatte erst am Samstag vor einer Woche seinen 18. Geburtstag gefeiert. Er verletzte sich in der ersten Hälfte des Spiels am Samstag gegen Real Betis Sevilla, das die Blaugrana mit 5:2 gewann. Fati hielt noch bis zur Halbzeit aus, und wurde dann gegen den argentinischen Weltstar Lionel Messi eingetauscht, der zwei der fünf Tore schoss.

