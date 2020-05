Heung-Min Son hat die Militärausbildung in Südkorea abgeschlossen.

Tottenham-Star Son beendet Militärausbildung in Südkorea

Seoul. Der südkoreanische Fußballstar Heung-Min Son hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung beendet.

Für seine Schießfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Insel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Son sei unter den fünf besten der 157 Teilnehmer der Ausbildung gelandet. Der 27 Jahre alte Stürmer von Tottenham Hotspur nutzte die wegen der Corona-Pandemie erzwungene Pause in der englischen Premier League, um die Ausbildung zu machen. Weil er mit seinem Land bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewann, wurde Son vom regulären Militärdienst freigestellt.