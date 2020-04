Das Pokalendspiel im Berliner Olympiastadion kann in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden.

Berlin. Das DFB-Pokalfinale kann aufgrund der Corona-Krise nicht wie geplant am 23. Mai in Berlin stattfinden. Noch kein neuer Termin.

DFB-Pokalfinale in Berlin abgesagt - neuer Termin noch offen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes berät am Freitag in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen beim DFB-Pokal und in der 3. Liga. Für den Pokal-Wettbewerb hat der DFB bereits eine Entscheidung verkündet: Das Finale im Berliner Olympiastadion kann nicht wie geplant stattfinden.

Wie der Verband am Freitag nach einer Videokonferenz des Präsidiums mitteilte, bleibt der Wettbewerb aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und der Endspieltermin offen. Regionalligist Saarbrücken noch dabei Im Wettbewerb stehen zuvor noch die Halbfinals mit den Partien FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt und 1. FC Saarbrücken gegen Bayer 04 Leverkusen an. Auch für diese beiden Begegnungen gibt es zunächst noch keine Termine. Es sei „überaus bedauerlich, dass auch dieses besondere Spiel aller Voraussicht nach ohne Zuschauer im Stadion stattfinden muss, wobei wir selbstverständlich zunächst die generellen behördlichen Entscheidungen und Vorgaben abzuwarten haben“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller und ergänzte: „Unter der Voraussetzung, dass das Spiel genehmigt wird, blicken wir dann erstmals in der Geschichte des DFB-Pokals sozusagen einem Wohnzimmer-Finale entgegen.“ Ziel sei es unverändert, die Saison 2019/2020 bis zum 30. Juni zu beenden. Eine normale Durchführung des Endspiels im Olympiastadion ist ohnehin nicht möglich. Wie der Berliner Senat am Dienstag beschloss, dürfen öffentliche Sportveranstaltungen in der Hauptstadt bis zum 24. Oktober nur ohne Zuschauer stattfinden. Seit 1985 wird das Pokalfinale jährlich in Berlin ausgetragen, bis 1984 wurde der Endspielort noch mehr oder weniger kurzfristig festgelegt. Schnell etablierte sich der Schlachtruf „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ unter den Fans, die regelmäßig für eine ausverkaufte Arena sorgten. Das 3:0 des FC Bayern gegen RB Leipzig sahen Ende Mai vergangenen Jahres 74 322 Zuschauer. (dpa)