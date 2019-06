Zum siebten Mal in Serie mit Chicago Fire sieglos: Bastian Schweinsteiger.

Schweinsteiger und Chicago zum siebten Mal in Serie sieglos

Harrison Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire den nächsten Rückschlag in der amerikanischen Profiliga Major League Soccer kassiert.

Die 1:3-Auswärtspleite bei den New York Red Bulls bedeutete gleichzeitig das siebte Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg. Während New York auf den fünften Platz kletterte, hat Chicago vier Zähler Rückstand auf die Playoff-Ränge und ist Achter in der Tabelle der Eastern Conference.

Der Ex-Bayern-Star Schweinsteiger wurde von seinem Trainer Veljko Paunović in der Innenverteidigung aufgeboten und spielte durch. Mit Fabian Herbers bei Chicago und dem New Yorker Mittelfeldspieler Marc Rzatkowski standen noch zwei weitere deutsche Profis in der Startformation.

Schon nach acht Minuten gingen die Hausherren in Führung: Nach einer misslungenen Ballannahme des ehemaligen Kieler Torwarts Kenneth Kronholm traf Alejandro Romero Gamarra zum 1:0. Chicago war zwar die spielbestimmende Mannschaft, aber die Fire-Elf schaffte es nicht, aus ihrer Überlegenheit Kapital zu schlagen - im Gegenteil: Brian White erhöhte aus dem Nichts auf 2:0 (59.). Nach dem Anschlusstreffer von Nemanja Nikolics schöpften die Gäste noch einmal Hoffnung (81.), doch Daniel Royers Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit sorgte für die Entscheidung.

Schon am 3. Juli geht es für Chicago mit einem Heimspiel gegen den amtierenden Meister Atlanta United FC weiter.