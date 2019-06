Drmic wechselt von Gladbach zu Norwich City

Wechselt von Mönchengladbach in die Premier League: Josip Drmic.

Norwich Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Josip Drmic wechselt ablösefrei vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Premier-League-Aufsteiger Norwich City.

Bei den Canaries erhält der 26-Jährige einen bis zum 30. Juni 2022 laufenden Dreijahresvertrag, teilte der ostenglische Club mit. Der Kontrakt von Drmic in Mönchengladbach war zum Saisonende ausgelaufen.

Die "Kanarienvögel" werden vom deutschen Coach Daniel Farke trainiert. Nach sieben Jahren in Deutschland bei Bayer Leverkusen und in Mönchengladbach mit einigen Verletzungen und Enttäuschungen sucht Drmic eine neue Herausforderung. In Norwich trifft der Stürmer auch auf seinen Nationalmannschaftskollegen Timm Klose, der "sehr, sehr positiv über den Club gesprochen" habe. Drmic bestritt für die Schweiz 32 Länderspiele und war bei zwei WM-Endrunden dabei.