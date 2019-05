Tuchel über Premier League: "Liga wird stärker und stärker"

Berlin Nach Meinung des deutschen Fußball-Trainers Thomas Tuchel ist die englische Premier League der Bundesliga und auch der französischen Ligue 1 weiter enteilt.

"Der Wettbewerb in England ist auf jeden Fall der härteste und der, der den Spielern am meisten abfordert", sagte der Coach des französischen Meisters Paris Saint-Germain dem TV-Sender RTL.

Er habe das Gefühl, dass sich die englischen Clubs auf die Doppelbelastung eingestellt hätten. "Vor ein paar Jahren war es noch ein Wettbewerbsnachteil in Europa, dass sie so eine harte Liga haben. Die Mannschaften waren im Frühjahr dann oft müde und überspielt ohne Winterpause. Jetzt haben sie ihre Lehren daraus gezogen. Die Liga wird stärker und stärker", ergänzte Tuchel. In dieser Saison sind ausschließlich englische Mannschaften in den Europacup-Endspielen vertreten.