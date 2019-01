AC Mailand nach 2:0 gegen SSC Neapel im Pokal-Halbfinale

Mailand Der AC Mailand hat als erste Mannschaft das Halbfinale im italienischen Fußball-Pokal erreicht.

Der Pole Krzysztof Piatek (10./27. Minute) erzielte im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand beide Tore zum 2:0 (2:0)-Sieg gegen den SSC Neapel.

Am vergangenen Wochenende hatten sich beide Teams in der Serie A 0:0 getrennt. Am Mittwoch tritt Juventus Turin bei Atalanta Bergamo an und AS Rom spielt in Florenz. Abgeschlossen wird das Viertelfinale am Donnerstag mit der Partie von Inter Mailand gegen Lazio Rom.